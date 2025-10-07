Singlar frena el impulso de Colonial

En un vibrante encuentro disputado anoche, correspondiente a la 6ta. fecha del Torneo Interligas Arenales – Colón, el equipo de Singlar logró una importantísima victoria como visitante al vencer al local, Colonial, por 2 a 1. Este resultado no solo le dio tres puntos de oro a los auriazules, sino que también significó arrebatarle el invicto y superar al puntero de la zona, en un verdadero duelo de equipos pertenecientes a la Liga Arenalense.

El partido comenzó con ambos conjuntos buscando el arco de enfrende, pero fue Singlar quien golpeó primero. A los 13 minutos, Emanuel Toscani logró quebrar el cero, poniendo en ventaja al conjunto visitante.

Sin embargo, Colonial no se desesperó y, a pesar de lo equilibrado del trámite, logró reaccionar antes del descanso. Fue a través de Alejandro Lima que el equipo de Ferré encontró el empate, llevando la paridad al vestuario y dejando la segunda mitad completamente abierta.

El complemento no pudo empezar mejor para Singlar. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando el experimentado artillero, Federico Eizaguirre, demostró su olfato goleador y se hizo presente en la red para volver a adelantar a la visita, marcando el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Con la desventaja, Colonial se volcó al ataque y ejerció una presión constante sobre el arco de Singlar, buscando con insistencia el empate. El local llegó a tener una chance clara que terminó en gol, pero la acción fue anulada por el árbitro Santiago Álvarez a instancias de su asistente, debido a una posición adelantada.

El pitazo final decretó el triunfo de Singlar, que se llevó tres puntos valiosísimos de la cancha de Colonial, demostrando que está para pelear arriba y logrando un golpe de autoridad que resonará en el Torneo Interligas al terminar con el invicto del líder.