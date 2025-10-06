Las gestiones encabezadas por la intendenta Érica Revilla ante la Dirección Provincial de Vialidad comienzan a dar sus frutos.

Hace unas semanas, Revilla mantuvo una reunión con el director provincial Roberto Caggiano, donde planteó la necesidad de reparar y mejorar los caminos rurales del distrito.

Como resultado de esas gestiones, ya se encuentran trabajando las máquinas de la empresa Marcalba S.A. en las rutas 65 y 45.

En la Ruta 65, desde Junín hasta Arribeños, se están realizando tareas de rebacheo, mientras que sobre la Ruta 50 se ejecutarán trabajos previos sobre la cinta asfáltica para la posterior instalación de una balanza de control de peso para vehículos de carga, una medida clave para preservar la vida útil del pavimento y mejorar la seguridad vial.

De las reuniones también participó el jefe zonal de Vialidad, Maximiliano Barreau, quien acompañó el desarrollo del proyecto.

La intendenta Revilla destacó que “estas obras son fruto del trabajo articulado con la Provincia y del compromiso permanente por mejorar la conectividad y la seguridad de nuestros vecinos”.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/avanzan-los-trabajos-de-rebacheo-y-control-en-rutas-del-distrito/