Gran Noche de Tradición: El Centro de Jubilados Vibró con la Primera Peña Folklórica

El Centro de Jubilados de General Arenales se convirtió anoche en el vibrante escenario de su primera Peña Folklórica, un evento que superó las expectativas y que se postula como una fuerte apuesta cultural a futuro para la localidad. A pesar de las inclemencias del tiempo, el público acompañó de manera significativa, disfrutando de una grilla artística de excelente calidad que celebró el folclore y el tango.

La velada arrancó con el talento local. El cantor arenalense, José Luis Dadamia, tuvo a su cargo la apertura, imprimiéndole al inicio de la peña toda su calidad interpretativa y vocal.

La danza, pilar fundamental de estas celebraciones, tuvo momentos de gran lucimiento. La Escuela Municipal de Danzas de Arribeños, bajo la coordinación de Natalia Zunino, se hizo presente con sus cuadros de baile tradicional, cosechando merecidos aplausos. El ritmo y la elegancia continuaron con la academia «Los Mareados», dirigida por Nacho Frías, que deslumbró con brillantes esquemas que fusionaron el tango y el folklore.

El segmento de canto continuó revelando talentos de la región. Desde Fortín Tiburcio, el joven Nacho Tarantola cautivó a los presentes con su notable caudal de voz, demostrando un gran futuro en la música popular. La cantante de Leandro N. Alem, Noelia Rossi, también se robó los aplausos con una brillante actuación que demostró su ductilidad.

El broche de oro de la noche llegó de la mano de «Los Gringos» de Junín. El dúo integrado por Sergio Recupero y Damián Gutiérrez fue el encargado del cierre, recorriendo un amplio y emotivo repertorio del cancionero popular tradicional que mantuvo a la audiencia conectada hasta el último acorde.

La importante presencia de público, pese al mal clima, subraya el éxito de la convocatoria y la necesidad de este tipo de espacios culturales. Esta primera edición sienta un precedente exitoso y consolida la propuesta como una clara apuesta a futuro para fortalecer la peña del Centro de Jubilados de General Arenales como un punto de encuentro y celebración de nuestras raíces.