ACCIDENTE – Fuerte colision sin víctimas en acceso a Ascensión

Se registró esta tarde, alrededor de las 14.30 hs un fuerte choque vehicular en la intersección de acceso Centenario de Ascensión y Ruta 45. Allí colisionaron violentamente un automóvil Gol Power, conducido por un masculino, de 34 años, domiciliado en La Angelita, quien iba acompañado de una mujer de 29 años. Y el otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford Ranger conducida por un masculino de Pergamino.

El impacto se produjo en la curva de acceso a Ascensión, donde la pick up quedo volcada con un fuerte golpe lateral y el otro rodado con daños en la parte frontal.

Los ocupantes de ambos vehículos no sufrieron heridas de consideración, más allá de que se hizo presente una ambulancia de la Unidad Sanitaria y un móvil de Bomberos Voluntarios a fin de asistir a los involucrados junto a las tareas de control vehicular y los tramites de rigor a cargo de personal policial de Ascensión.