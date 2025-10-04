BOXEO – Brillante Velada Pugilística en Arribeños

El Salón Comunitario de Arribeños se vistió de gala anoche para recibir una electrizante velada de boxeo amateur. Organizada por el promotor local, Cristian “Chispa” Zeballos, la programación ofreció una amplia e interesante cartelera que mantuvo al público al borde de sus asientos. El evento contó con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de Junín, presidida por Héctor Abdala, asegurando la seriedad y el brillo de cada combate.

El «Toro» Ochoa se Adueñó de la Pelea Estelar

El clímax de la noche llegó con el combate estelar, que enfrentó a dos potentes púgiles en un duelo que no dio tregua. Alexis “El Toro” Ochoa, representando a Lincoln, se impuso ante el chivilcoyano Joaquín “El Tanque” Castro. La pelea se desarrolló en un ardoroso trámite que fue seguido con intensa atención por el numeroso público presente. Ochoa demostró su calidad y se llevó una merecida victoria en el choque principal.

Semifondo y Revancha con Emociones Fuertes

En el combate de semifondo, el poder de Gonzalo “El Hacha” Caballero se hizo sentir. Caballero se llevó la victoria en un fallo dividido al superar al juninense Axel “Escopeta” Díaz, en una pelea donde ambos púgiles dejaron todo en el ring.

El público local tenía sus ojos puestos en la gran revancha protagonizada por el arribeñense Alex “Bam Bam” López, sobrino del reconocido “Niño” López. Sin embargo, en esta ocasión, López no pudo hacer prevalecer su talento ante Emanuel Esperanza, de Chivilcoy, cayendo derrotado por fallo unánime.

La programación principal se completó con varios enfrentamientos destacados. Lucas Suárez, de Junín, se alzó con la victoria en las tarjetas tras un duro cruce con el experimentado púgil linqueño Eduardo Foti. Por su parte, Matías Arias se llevó el triunfo para Lincoln al prevalecer por puntos ante el venadense Federico Oviedo. Y en duelo de boxeo femenino, Alejandra Torres, de Wheelwright, venció a la santafesina Rocío Báez, de Venado Tuerto, en una gran demostración de boxeo.

Finalmente, los combates preliminares calentaron el ambiente desde temprano: Emiliano Pajón, de Lincoln, no le dio chances a Ale Echaire, prevaleciendo por nocaut en el primer round. Y, a continuación, el juninense Diego Salto venció en las tarjetas a Tiziano Montes, poniendo un gran broche a la fase inicial de la noche.

La velada fue un éxito rotundo, consolidando a Arribeños como un punto de encuentro para el boxeo amateur regional y destacando la organización de Zeballos y la calidad de la fiscalización de Junín.