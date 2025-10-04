GOBIERNO MUNICIPAL – Reestructuración en Salud: concluye la gestión del Dr. Guillermo Apizzato

El Gobierno Municipal de General Arenales informó oficialmente la finalización del ciclo del doctor Guillermo Apizzato como Secretario de Salud, a través de un comunicado en el que se expresó un sentido agradecimiento por la tarea desarrollada durante su gestión.

Apizzato, quien acompañó a la intendenta Érica Revilla en la conducción del sistema sanitario local, tuvo un papel determinante en momentos de gran exigencia para la salud pública, como lo fueron la pandemia de COVID-19, la epidemia de dengue y diversas emergencias sanitarias que demandaron organización, compromiso y respuestas rápidas.

El comunicado oficial destacó la dedicación, el tiempo y la pasión del médico en su labor, señalando que su aporte fue fundamental para consolidar un sistema de salud efectivo, confiable y cercano a la comunidad.

Desde el municipio remarcaron que en los próximos días se dará a conocer a la persona que asumirá la función de secretario de Salud, quien trabajará en forma coordinada con la dirección del Hospital Municipal Ignacio Pirovano, a cargo de la doctora Marisol Viglioni, con el objetivo de continuar mejorando y ampliando los servicios de salud en General Arenales.