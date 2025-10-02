Avanza la tramitación de nuevas escrituras sociales en General Arenales

La intendenta Erica Revilla mantuvo una reunión con la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti, en el marco del proceso de tramitación para la entrega de nuevas escrituras sociales en el distrito.

Cabe recordar que a comienzos de esta semana se avanzó con la firma de un importante número de escrituras, y que el proceso continúa en marcha para que en los próximos meses pueda efectivizarse la entrega a las familias beneficiarias.

Este programa se enmarca en la política provincial de regularización dominial y acceso a la vivienda digna, que busca brindar seguridad jurídica y mejores condiciones de vida a los vecinos de General Arenales.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/avanza-la-tramitacion-de-nuevas-escrituras-sociales-en-general-arenales/