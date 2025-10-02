back to top
More
    InicioMunicipioAvanza la tramitación de nuevas escrituras sociales en General Arenales
    Municipio

    Avanza la tramitación de nuevas escrituras sociales en General Arenales

    por AscensionDigital
    0
    9

    La intendenta Erica Revilla mantuvo una reunión con la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti, en el marco del proceso de tramitación para la entrega de nuevas escrituras sociales en el distrito.

    Cabe recordar que a comienzos de esta semana se avanzó con la firma de un importante número de escrituras, y que el proceso continúa en marcha para que en los próximos meses pueda efectivizarse la entrega a las familias beneficiarias.

    Este programa se enmarca en la política provincial de regularización dominial y acceso a la vivienda digna, que busca brindar seguridad jurídica y mejores condiciones de vida a los vecinos de General Arenales.

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/avanza-la-tramitacion-de-nuevas-escrituras-sociales-en-general-arenales/

    Artículo anterior
    FORTÍN TIBURCIO – La Escuela Primaria N° 25 “José Manuel Estrada” celebra su centenario
    Artículo siguiente
    General Arenales celebra su 136° Aniversario con dos jornadas a pura fiesta

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido