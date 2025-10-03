Acciones en el Comité de Cuenca Hídrica del Río Arrecifes

La intendenta Erica Revilla participó hoy en una reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Arrecifes en Salto, en respuesta a las crecientes preocupaciones por las situaciones hídricas críticas en la provincia.

Ante la frecuencia de las precipitaciones y sus impactos, el Gobierno de General Arenales se encuentra trabajando en colaboración con diversas mesas técnicas y comités. El objetivo principal es identificar y mitigar los riesgos asociados a las inundaciones, lo que incluye la prohibición de construcciones en zonas de alto riesgo, la detección de obras hidráulicas no autorizadas y la implementación de sistemas de drenaje urbano eficientes en todas las localidades.

Paralelamente, se busca fortalecer la red de alerta temprana y los sistemas de monitoreo hidrométrico y meteorológico, con el fin de anticipar y responder de manera más efectiva ante posibles emergencias.

El Comité de Cuenca se consolida como una herramienta fundamental para la gestión territorial en la Provincia de Buenos Aires, actuando como una unidad que integra a múltiples actores y actividades en la cuenca. Su propósito es maximizar de manera equilibrada los beneficios sociales, económicos y ambientales para el territorio.

