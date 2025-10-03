Durante la mañana de hoy, en la sede de la Usina Joven de General Arenales, se llevó adelante una importante jornada de trabajo encabezada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

La reunión contó con la presencia del director Facundo Díaz Castellano y del equipo técnico conformado por María Ángeles Queulo y Juliana Arias, quienes compartieron lineamientos y acciones vinculadas a la promoción de derechos y la atención integral en situaciones de violencia por motivos de género.

A nivel local, participaron diversos organismos del distrito, entre ellos la Ayudantía Fiscal, el Servicio Local, el CPA, el área de Género, Salud Mental, dependencias policiales y Desarrollo Social, consolidando así un espacio de articulación interinstitucional.

El objetivo de este encuentro fue fortalecer el trabajo conjunto, optimizar recursos y garantizar respuestas rápidas y efectivas ante las problemáticas sociales y de género que atraviesan a la comunidad.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/encuentro-interinstitucional-en-la-usina-joven-de-general-arenales/