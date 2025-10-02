Cierre del taller de reparación de electrodomésticos impulsados por Juventud

Con gran participación de jóvenes y vecinos del distrito, se llevó a cabo el cierre de uno de los talleres de capacitación en oficios organizados por la Dirección de Juventud, bajo la coordinación de la profesora Caty Nascimbene.

La propuesta formativa en este caso, brindó distintas herramientas prácticas a los participantes, y tuvo como eje central en esta oportunidad el dictado del curso de reparación de electrodomésticos, a cargo del licenciado Ezequiel Seisdedos, quien compartió sus conocimientos técnicos y experiencia profesional con el grupo de alumnos.

El programa permitió a decenas de jóvenes acceder a una instancia gratuita de capacitación, orientada no solo al aprendizaje de un oficio con salida laboral, sino también a la posibilidad de generar emprendimientos propios y fortalecer la economía local.

En el acto de cierre se destacó el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento del municipio en la creación de espacios que promueven la formación, la inclusión y el desarrollo personal. Desde la Dirección de Juventud remarcaron que este tipo de iniciativas son parte de una política pública sostenida en el tiempo, que busca ampliar oportunidades y proyectar un futuro con más herramientas para los vecinos del distrito.

