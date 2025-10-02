El Distrito de General Arenales se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con motivo de su 136° Aniversario, que se celebrará los días sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Plaza Principal, luego de la postergación por cuestiones climáticas.

Con una variada agenda de actividades pensadas para toda la familia, la comunidad podrá disfrutar de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que reflejan la identidad y el espíritu de nuestro distrito.

Sábado 11 de octubre – Música, tradición y sabores

Desde las 16:00 hs, la Plaza Principal será el epicentro de los festejos con una tarde cargada de música y color:

Shows en vivo de artistas locales.

Presentaciones de peñas folclóricas y bandas de cumbia.

Un completo patio gastronómico con propuestas de la región.

Paseo de artesanos y emprendedores, además de juegos infantiles y sorpresas para los más chicos.

Domingo 12 de octubre – Acto oficial y gran cierre

La jornada del domingo comenzará a las 11:00 hs con el acto protocolar y el tradicional desfile cívico escolar, donde instituciones educativas y organizaciones locales serán protagonistas.

Posteriormente, se realizará un destacado desfile criollo, invitando a la comunidad a compartir un evento cargado de tradición y cultura.

El broche de oro será el show en vivo de la reconocida agrupación Onda Sabanera, que pondrá ritmo y alegría al cierre de los festejos.

Una fiesta para toda la comunidad

Durante ambas jornadas, la Plaza Principal de General Arenales se convertirá en el punto de encuentro de vecinos y visitantes. Habrá espectáculos, espacios gastronómicos, propuestas de emprendedores y actividades recreativas para grandes y chicos.

El 136° aniversario es una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia, celebrar nuestra historia y proyectar juntos el futuro del Distrito de General Arenales.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/general-arenales-celebra-su-136-aniversario-con-dos-jornadas-a-pura-fiesta/