    ESTAFAS EN NOMBRE DE EDEN: LA EMPRESA BRINDA RECOMENDACIONES PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE Y NO CAER EN LA TRAMPA

    Se producen a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas

    telefónicas. Desde la empresa solicitan a los usuarios no compartir datos personales

    y consultar los canales oficiales.

    Ante los intentos de estafas mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp

    o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales de

    la empresa, EDEN recuerda a sus usuarios que:

    ●No realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal.

    ●No ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos.

    ●No ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.

    ●No comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería.

    ●No solicita pagos a nombre de terceros.

    El WhatsApp oficial de la empresa (+54 9 336 452 6944) es el único habilitado para

    realizar gestiones y operaciones, y puede corroborarse por el tilde verde junto a

    EDEN. Por otro lado, la distribuidora únicamente solicita el Número de cuenta a

    través de los canales habilitados. Por eso, para evitar ser víctimas de estafa, es

    importante no compartir datos confidenciales tales como:

    ●Claves personales

    ●Números de tarjetas

    ●Códigos recibidos en su celular

    La empresa bajo ningún término ofrece descuentos promocionales sobre

    períodos ya facturados. Únicamente en oficinas comerciales o a través de canales

    oficiales los usuarios podrán acceder a planes de pago, gestionar subsidios, entre

    otros. EDEN solo se comunica con el usuario cuando éste solicita un turno

    telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la

    compañía. Asimismo, es importante destacar que por normativa los operarios no

    tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares.

    www.edensa.com.arCampañas preventivas contra fraude

    Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles

    intentos de estafa, EDEN lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a

    través de distintos canales bajo el lema: Juntos nos cuidamos de las estafas.

    Estas campañas incluyen publicaciones en redes sociales, envíos de correos

    electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando

    sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.

    Los canales oficiales de EDEN son:

    Whatsapp +54 9 336 452 6944 App

    EDEN Móvil

    Call Center 0800 999 3336 / 0810 999 3336

    Oficina Virtual https://oficinavirtual.edensa.com.ar/ingreso

    Web EDEN – Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A (www.edensa.com.ar)

    Correo Electrónico – atencionalusuario@edensa.com.ar

    Redes sociales

    Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

    Instagram EDEN (@edencomunica)

    X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)

    LinkedIn EDEN: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A

    Juntos nos cuidamos de las estafas.

