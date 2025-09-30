Singlar Club impuso un Récord de Convocatoria y Pasión

El esperado Mundialito Senior de Fútbol en la ciudad balnearia se vio lamentablemente frustrado por un factor inesperado pero determinante: la lluvia. El mal clima conspiró directamente contra el entusiasmo de los cientos de participantes y, a pesar de los esfuerzos, la competencia no pudo completarse. El terrible estado de los campos de juego obligó a la organización a suspender los compromisos, dejando inconclusa la etapa final del torneo.

Sin embargo, el clima no logró opacar el hito y la maravillosa experiencia vivida por la delegación de Singlar Club. La institución no solo dijo presente, sino que marcó un verdadero récord al participar con sus seis categorías completas (+35,+40,+45,+50,+55 y +60). Este despliegue de pasión futbolera llevó a casi 120 personas a la «Feliz», consolidando a Singlar como un actor principal del fútbol Senior.

El camino de los equipos de Singlar había sido inmejorable hasta que el agua dijo basta. Todos los equipos resultaron ganadores en los partidos correspondientes a las instancias clasificatorias, demostrando un excelente nivel y confirmando sus chances de pelear por el título.

La expectativa era máxima de cara a la etapa final, donde las seis categorías tenían posibilidades concretas de acceder a la definición. Lamentablemente, la suspensión dejó a la delegación con las ganas de seguir en cancha, forzando un abrupto final para lo que prometía ser una jornada de gloria deportiva.

A pesar de la frustración por no poder seguir jugando y completar el torneo, la experiencia para los integrantes de Singlar Club fue inolvidable. El espíritu que primó en la delegación fue el del compañerismo, la pasión y los sentimientos futboleros.

La nutrida y diversa presencia de Singlar en Mar del Plata es una prueba irrefutable de que el Senior del club es cada vez más grande, trascendiendo la mera competencia. El viaje y la convivencia reforzaron lazos y recordaron a todos los presentes que, en estas categorías, lo fundamental es disfrutar de cada momento entre amigos. El Mundialito no se completó, pero el récord de convocatoria y la unión de Singlar hicieron historia.