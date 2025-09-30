Los Campeones de Colonial siguieron los festejos en Carlos Paz

La pasión y el compromiso tuvieron su recompensa. Tras coronarse campeones del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Deportiva de General Arenales, el plantel de Colonial celebró su hazaña con un viaje de camaradería. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas compartieron una estadía en el prestigioso Hotel Howard Johnson de Villa Carlos Paz, disfrutando de un merecido premio.

El título obtenido en el último certamen organizado por la Liga Deportiva de General Arenales fue la culminación de un esfuerzo colectivo. La divisa albirroja demostró garra y talento en cada encuentro, logrando el ansiado campeonato y desatando la alegría de su gente.

El viaje a la popular ciudad serrana se convirtió en un más que merecido reconocimiento para quienes defendieron con honor los colores del club. Lejos de la presión de la pelota, los campeones pudieron disfrutar de un momento de relax y alegría.

La convivencia en Villa Carlos Paz no solo sirvió para celebrar el logro deportivo, sino también para fortalecer los lazos entre todos los que componen la familia de Colonial. Es un claro mensaje de la dirigencia: el compromiso y la pasión por el club no solo se celebran en el campo de juego, sino también con gestos que hacen perdurar la alegría del campeonato.

Los campeones de Colonial ya saborearon la gloria en la cancha; ahora, disfrutaron de un merecido descanso antes de encarar los próximos desafíos que les esperan.