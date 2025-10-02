FORTÍN TIBURCIO – La Escuela Primaria N° 25 “José Manuel Estrada” celebra su centenario

Fortín Tiburcio se prepara para vivir una jornada histórica y emotiva: la Escuela Primaria N° 25 “José Manuel Estrada” cumple 100 años de vida institucional, y lo festejará el próximo 12 de octubre, con una gran celebración abierta a toda la comunidad.

Fundada en 1925, la Escuela N° 25 se convirtió desde sus orígenes en un pilar fundamental para la educación y la formación de generaciones de vecinos del pueblo y la zona rural. A lo largo de un siglo, la institución no solo brindó enseñanza, sino que también fue un lugar de encuentro, identidad y pertenencia para familias enteras.

El aniversario es una oportunidad única para recordar a los primeros docentes y alumnos, valorar el esfuerzo de quienes sostuvieron la escuela en tiempos difíciles, y reconocer el trabajo de los maestros y directivos actuales, que continúan la tarea de educar con compromiso y vocación.

Los festejos incluirán actos protocolares, descubrimiento de placas, palabras alusivas y un repaso por la historia de la institución. También habrá espacio para la emoción, con la presencia de exalumnos, familias y vecinos que compartirán recuerdos y anécdotas de esta escuela que marcó la vida de la comunidad.

La Escuela N° 25 “José Manuel Estrada” llega a su centenario con la satisfacción de haber formado a cientos de niños y niñas, y con el desafío de seguir siendo faro educativo en Fortín Tiburcio, adaptándose a los cambios de la sociedad, pero siempre manteniendo los valores que la inspiraron hace un siglo.

El 12 de octubre será, sin dudas, un día de fiesta y memoria colectiva, donde se honrará el pasado, se celebrará el presente y se proyectará el futuro de una institución que es orgullo de toda la localidad