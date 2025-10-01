Leyendas a la Cancha: Singlar participa en el Mundialito de Mar del Plata

Todo en marcha para una nueva edición del tradicional Torneo de Fútbol Senior de Mar del Plata, donde Singlar Club tendrá una nueva e histórica participación. Con más de un centenar de grandes figuras del fútbol local y de la zona, Singlar estará representado en todas las categorías del certamen, que se desarrollará este fin de semana.

La delegación local pondrá en cancha su rica tradición deportiva, compitiendo en las categorías habituales: +35, +40, +45, +50 y +55. Pero la gran novedad de este año es la incorporación de la categoría +60, que debutará con la participación de auténticas leyendas del fútbol arenalense, prometiendo un espectáculo lleno de nostalgia y talento intacto.

Tras varias semanas de intensos entrenamientos y encuentros de preparación, los distintos equipos de Singlar se declaran listos para la acción. El objetivo en la cancha será, sin duda, buscar los mejores resultados y dejar al club en lo más alto del podio.

Sin embargo, más allá de la competencia, la comitiva de Singlar subraya que el espíritu principal de esta participación es disfrutar de la más grata experiencia de amistad e integración. El Torneo Senior de Mar del Plata se consolida, una vez más, como el punto de encuentro ideal para revivir viejas glorias, compartir anécdotas y fortalecer los lazos que solo el fútbol puede generar.

La pelota ya rueda para la delegación de Singlar, que promete ser una de las grandes protagonistas de este «Mundialito» Senior.