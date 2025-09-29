Porteño «Madrugó» a Arenales y logró la victoria

El equipo de albiceleste de Porteño se hizo fuerte de local y venció a Arenales FC por 2 a 0 en el partido adelantado de anoche correspondiente a la 5ta. fecha del Torneo Interligas Arenales-Colón. El conjunto colonense demostró una contundencia implacable en el inicio del encuentro que supo administrar hasta el final.

Apenas corrían los primeros instantes de juego cuando Kevin Pérez rompió el cero y puso en ventaja al local, desatando la alegría en la tribuna y forzando a Arenales a remar contra la corriente desde el vestuario.

Lejos de conformarse, Porteño mantuvo la presión y, a los 20 minutos, apareció la jerarquía de un apellido sinónimo de gol en la zona. El eterno goleador, Juan Andrés Sarulyte, se encargó de estirar la diferencia y decretar el 2 a 0 con el que el partido comenzó a inclinarse definitivamente a favor de los de Colón.

Con dos goles de desventaja y gran parte del partido por delante, Arenales FC intentó reaccionar. Buscó con ahínco la opción del descuento que le diera esperanzas, pero se encontró con una defensa sólida y una falta de precisión en los metros finales que le impidió cristalizar sus jugadas en la red.

Finalmente, el marcador no se movió más. Porteño se quedó con una victoria importante en su difícil incursión en el terreno colonense, sumando tres puntos valiosos en el campeonato y dejando a Arenales con las manos vacías en esta jornada adelantada.