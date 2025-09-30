Social logra un triunfo clave para mantener la esperanza

El verdinegro de Ascensión logró una victoria clave en sus aspiraciones de recuperación dentro del Torneo Interligas Arenales – Colón. En un compromiso correspondiente a la 5ta. fecha, se impuso con autoridad por 2 a 0 a El Fortín, sumando tres puntos valiosísimos para enderezar su camino en el certamen. Los goles fueron obra de Jonás Bernardi y Gonzalo Lamardo.

Social mantuvo un dominio casi absoluto del partido, especialmente en la primera mitad, generando las situaciones de mayor peligro. La primera señal de aviso la dio Matías Barry, cuyo remate se fue apenas desviado. No obstante, la visita también tuvo su chance, obligando al joven arquero local, Emilio Geloso, a lucirse con una gran reacción para mantener su valla invicta.

La justicia en el marcador llegó a los 25 minutos de la etapa inicial. Tras una buena jugada elaborada por la izquierda, la pelota le llegó a Jonás Bernardi, quien no perdonó y conectó el balón para decretar la apertura del marcador. El equipo local tuvo incluso un par de oportunidades más para ampliar la ventaja antes del descanso, pero el marcador se mantuvo en la mínima diferencia.

En el complemento, el elenco colonense intentó adelantar sus líneas y presionar en busca de la igualdad, pero la defensa de Social se mostró sólida. La visita careció de claridad en los metros finales, facilitando la tarea del equipo de Ascensión, que supo controlar las aproximaciones ofensivas y apostar por la velocidad en la contra.

Cuando el partido expiraba, llegó la tranquilidad definitiva para Social. Sobre los 48 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Lamardo se encargó de sellar el triunfo. En medio de un cúmulo de piernas rivales, Lamardo logró sacar un certero remate que se coló junto al palo izquierdo del arquero visitante, poniendo el definitivo 2 a 0.

Un triunfo clave para el «verdinegro», que se mantiene invicto en condición de local y comienza a encontrar una buena versión colectiva de cara al futuro del torneo.

Social 2 – El Fortin 0

Arbitro: Pablo Mucci. Líneas: Francisco Tapia – Jonatan Moreno

Social: Emilio Geloso, Yamil Garnier (Rodrigo Godoy), Alejo Montero (Mateo Koch), Ayrton Bernardi, Pablo Aranda (Guillermo Gonzalez), Luciano Gomez, Santiago Alvarez, Thomas Carocio (Sebastián Villegas), Matías Barry (Daniel Cofreses), Jonás Bernardi y Gonzalo Lamardo. DT: Guillermo Beraza. Sup: Iván Ipiña y Agustín Gómez.

El Fortín: Matías Bordon, Alejo Alvarez (Juan M. Angeloni), Elias Delgado, Juan Cruz Altamirano (Lautaro Torres), Carlos Legnaux, Lucas Aragon (Juan Mateo Cabrera), Samuel Nieto, Federico Oliva, Ciro Nuñez, Francisco Bucolini (Julián Giménez) e Imanol Sanchez. DT: Gustavo Howlin. Sup: Alvaro Arozamena

Goles: PT 25′ Jonas Bernardi y ST 48′ Gonzalo Lamardo (S)

Expulsado: Juan M. Angeloni (EF)