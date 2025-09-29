Singlar goleó a Agustina y reafirma su impulso en el Interligas

En un partido vibrante y lleno de acción, el conjunto de auriazul se impuso categóricamente a Agustina por un marcador de 5 a 2. El encuentro, que se disputó este domingo en el estadio auriazul de Ascensión, correspondió a la 5ta. fecha del Torneo Interligas.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron una gran intensidad, pero fue el local, Singlar, el que logró capitalizar primero. A los 23 minutos, Tomás Martín Poleri rompió el cero para desatar la alegría en la tribuna auriazul.

La respuesta de Agustina no se hizo esperar, y tan solo cinco minutos después, su goleador, Ángel «Apache» Fernández, demostró su olfato para conseguir la igualdad. Pese al golpe, el elenco dirigido por Iván Reyes no bajó los brazos y mantuvo su apuesta ofensiva. Superada la media hora de juego, el implacable artillero Federico Eizaguirre volvió a poner en ventaja a Singlar, marcando el 2 a 1 con el que se irían al descanso.

La segunda el local pisó el acelerador para asegurar el triunfo. A los 15 minutos del complemento, Matías Aranda amplió la diferencia, y posteriormente Jeremías Ocampo sentenció el trámite a los 32 minutos con el cuarto gol.

Agustina consiguió un descuento cerca del final a través de Agustín Corredera, pero la contundencia de Singlar no perdonó. En los minutos finales, Julián Romitelli decoró el resultado final con la quinta conquista, cerrando una contundente victoria de 5 a 2.

Con este resultado, Singlar no solo sumó tres puntos vitales en el Interligas, sino que también reafirmó su poderío ofensivo ante un rival que luchó, pero no pudo contener la andanada de goles en el estadio auriazul.