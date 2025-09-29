ASCENSION – Brillante Velada Teatral en el ECA

Anoche, el ECA (Espacio Cultural Ascensión) fue epicentro de una brillante velada teatral que deslumbró al público. El grupo «El Acertijo», bajo la magistral dirección del Dr. Carlos Oviedo, presentó un repertorio de cuatro obras que mantuvieron al auditorio, que lució completamente colmado, al borde de sus asientos.

La noche fue un verdadero desfile de talento y compromiso, cosechando unánimes aplausos y un gran reconocimiento del público a la labor de los actores y actrices.

El telón se levantó con la actuación de la destacada actriz ascensionense Ana Zarantonelli, quien interpretó el unipersonal titulado «Sola», de Camila Magno.

Luego, la programación tuvo un pequeño ajuste: Inés Álvarez tomó el escenario para realizar un cautivante teatro leído con la obra «Apagarse» de Eric Joel Ale, reemplazando con solvencia a Karina Russo, ausente por motivos de salud.

La intensidad dramática regresó con la brillante actuación de Marisel Nicola, quien se lució con «La Bestia» de Karina Grimoldi, mostrando un manejo escénico que fue ovacionado.

El cierre estelar fue una explosión de alegría que coronó la noche. Raúl Petrilli y Patricia Panizza, junto a Cristina Romero, hicieron estallar las risas y los aplausos con la obra «Selma y la Luz».

Este rotundo éxito es el fruto de varios meses de trabajo serio y comprometido de todo el elenco bajo la coordinación del Dr. Carlos Oviedo, demostrando que el teatro en Ascensión se sigue consolidando un notable impulso.