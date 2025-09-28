ASCENSION – La Sociedad Italiana de Ascensión Celebró sus 100 Años con una Velada Inolvidable

En un grato e inolvidable acontecimiento, la Sociedad Italiana de Ascensión celebró sus 100 años de vida institucional con una inolvidable velada en el Centro de Jubilados y ante una amplia concurrencia, que disfrutó de una excelente propuesta gastronómica y espectáculos de primer nivel.

En un clima de profunda alegría familiar, el esperado centenario se desarrolló con total éxito, siendo el resultado del encomiable esfuerzo de todos los integrantes de la comisión directiva e incansables colaboradores. Estos anfitriones de lujo brindaron una afectuosa bienvenida a los presentes, quienes colmaron las instalaciones para compartir el histórico momento.

La trascendental celebración contó con la presencia de importantes figuras políticas y referentes comunitarios, destacándose la asistencia de la Intendente Erica Revilla, acompañada por el Secretario de Gobierno, Alexis Pires, la Directora de la Tercera Edad, Maria Elisa Gilardoni, y el concejal Juan Pablo Olivieri. También se sumó a los festejos el diputado provincial Luciano Bugallo, entre otras autoridades y representantes de distintos ámbitos de la comunidad.

La presidente de la entidad, Alicia Di Prinzio, junto a Silvia Di Prinzio, fueron las encargadas de dar la cordial bienvenida oficial. Ambas expresaron su profundo agradecimiento por el apoyo recibido y dedicaron un emotivo momento para recordar con afecto y consideración a quienes formaron parte de la etapa fundacional de la institución, mencionando especialmente a los integrantes de la primera comisión directiva. Un reconocimiento a las raíces y a la historia que cimentaron un siglo de trayectoria.

Mientras el público saboreaba un exquisito menú, las propuestas artísticas de relevancia internacional y nacional elevaron el espíritu festivo. El aclamado ballet de danzas italianas “Radicci”, llegado desde Buenos Aires y dirigido por Mariel Pitton Straface, brindó un espectáculo de primerísimo nivel. Con vibrantes bailes típicos de la cultura italiana, invitaron a todos a compartir el grato momento al son de la tradición.

La música folklórica también se hizo presente con el conjunto “De Buena Cepa”. Integrado por Nelson Gianchello, David Vallaco y Norby Lambrisca, el trío le puso el sello festivalero a la noche, lo que la concurrencia disfrutó con enorme entusiasmo, celebrando la fusión cultural.

El punto culminante de la noche llegó con el tradicional corte de la torta aniversario y el posterior brindis del centenario, momento que se vivió en un clima de auténtica y efusiva emoción. La velada concluyó a puro baile y música con el showman Willy Chalon, quien aportó su notable espectáculo para cerrar una noche memorable, digna de un centenario de historia.