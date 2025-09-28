POLITICA – El Oficialismo de Gral Arenales analizó el Triunfo Electoral y ratificó el Rumbo de la Gestión de Erica Revilla

La alianza gobernante «Somos General Arenales» (que incluye a la UCR) congregó a sus dirigentes, afiliados y funcionarios de la administración de la Intendente Erica Revilla en un encuentro donde el análisis político fue el eje central. La reunión tuvo lugar en el Comité UCR y se enfocó en desmenuzar las claves del triunfo obtenido en las últimas elecciones legislativas a nivel distrital y en trazar el plan de acción de cara al futuro.

El encuentro, que se desarrolló en un clima de celebración por la victoria, comenzó con la bienvenida de la presidenta del comité local de la UCR, Silvana Geada.

Posteriormente, se expresó la concejal electa, María Elisa Gilardoni, agradeciendo a los fiscales y militantes por el trabajo incansable y desinteresado, defendiendo el voto del espacio, destacando además el gran impulso y compromiso de todo el equipo para aportar ideas e iniciativas que enriquecen a la gestión.

Otro de los oradores clave fue el actual Secretario de Hacienda, Darío Perchante. El funcionario brindó un panorama detallado sobre la situación financiera del municipio, destacando que la administración se encamina a un nuevo período superavitario, a pesar del duro contexto económico a nivel nacional. Este aspecto fue resaltado como un pilar fundamental para sostener el impulso de la gestión.

Asimismo, se expresaron el actual presidente del bloque de concejales, Juan Pablo Olivieri, y el Secretario de Gobierno, Alexis Pires, coincidiendo en la relevencia del triunfo y compromiso de todos para sostener el impulso de trabajo con vistas a futuro.

Finalmente, el cierre estuvo a cargo de la Intendente Érica Revilla. La jefa comunal dedicó sus palabras a expresar un profundo agradecimiento a los militantes, fiscales y colaboradores que trabajaron incansablemente durante la campaña electoral. Además, valoró el esfuerzo de todos los integrantes de la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares.

Revilla ratificó su compromiso de seguir trabajando «para sostener el impulso de la gestión municipal» y, mirando al horizonte político, afirmó la intención de «afianzar el proyecto de cara al 2027», estableciendo así la victoria legislativa como un trampolín para los próximos desafíos electorales del distrito.