75 familias de General Arenales firmaron sus títulos de propiedad y régimen de protección de la vivienda

En un acto de gran importancia para la comunidad, 75 familias del distrito pudieron firmar hoy sus escrituras de propiedad, consolidando así un derecho largamente esperado: la seguridad jurídica sobre sus hogares.

La jornada fue encabezada por la Escribanía General del Gobierno, con la participación de las escribanas Claudia Defelito y Gisel Ortelli, quienes acompañaron el proceso de regularización que brinda tranquilidad y respaldo legal a cada vecino.

El encuentro contó además con la presencia de la Intendenta de General Arenales, Erica Revilla, junto a la abogada Celeste Ponteprino y la abogada Carolina Acevedo, quienes acompañaron y destacaron la importancia de este paso para las familias del distrito.

Con la firma de estas escrituras, no solo se asegura la titularidad de las viviendas, sino que además se otorga el régimen de protección de la vivienda, una herramienta que resguarda a los hogares familiares frente a posibles embargos o conflictos judiciales, garantizando que el techo propio permanezca como un patrimonio inalterable.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de acciones fortalecen el arraigo, mejoran la calidad de vida y otorgan previsibilidad a las familias, consolidando el derecho a una vivienda digna.

“Tener la escritura en mano significa poder proyectar, heredar y planificar el futuro con certezas. Es un paso fundamental que transforma la vida de nuestros vecinos”, señalaron durante el acto.

Con estas 75 escrituras entregadas, el distrito suma un nuevo avance en materia de inclusión, desarrollo y justicia social, reforzando la presencia del Estado en uno de los aspectos más sensibles para las familias: la seguridad de su hogar.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/75-familias-de-general-arenales-firmaron-sus-titulos-de-propiedad-y-regimen-de-proteccion-de-la-vivienda/