FUTBOL – Singlar rescata un valioso empate ante Racing

En un partido lleno de emociones, el equipo auriazul ascensionense, bajo la dirección técnica de Iván Reyes, demostró un espíritu de lucha admirable al rescatar un empate 2-2 en su visita a Racing de Colón, dado que estuvo abajo en el marcador por dos goles, pero supo reponerse y conseguir un punto fundamental en un campo complicado.

El encuentro no comenzó bien para Singlar. A los 25 minutos, Paul De Martino abrió el marcador para el local, y tan solo cinco minutos después, Ramiro Frigerio estiró la ventaja a 2-0. Parecía que la noche se complicaba, pero la reacción de Singlar no se hizo esperar. A los pocos minutos del segundo gol, Kevin Aranda logró descontar, dándole esperanzas a su equipo.

Sin embargo, la situación se tornó aún más difícil sobre el final de la primera mitad, cuando Kevin Aranda fue expulsado, pero lejos de rendirse, Singlar afrontó el segundo tiempo con una determinación inquebrantable. Con mucha entrega y actitud, el equipo de Reyes acorraló a su rival, mostrando por momentos un fútbol de alto nivel a pesar de la inferioridad numérica.

El esfuerzo tuvo su recompensa en los minutos finales del partido. Cuando todo parecía perdido, Matías Aranda apareció para anotar el gol del empate, sellando una épica remontada que le hizo justicia al marcador. Este punto, obtenido de manera tan dramática, fortalece el ánimo del equipo de cara a los próximos desafíos.

El próximo domingo, Singlar tendrá la oportunidad de consolidar este buen momento cuando reciba en su estadio a Agustina. El objetivo es claro: seguir sumando y posicionarse como uno de los principales candidatos en el torneo Interligas.