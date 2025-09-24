Allanamiento en Arenales: detienen a un hombre acusado de venta de cocaína al menudeo

En las últimas horas, detectives de la DDI Junín, tras una serie de pesquisas e investigaciones, lograron la aprehensión de un hombre de 41 años, domiciliado en General Arenales, acusado de desarrollar actividades vinculadas a la venta de cocaína al menudeo.

Las tareas de campo, que incluyeron observaciones discretas en distintos días y horarios, contaron con el apoyo logístico de la Dirección de Seguridad Municipal de General Arenales y fueron autorizadas por la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, a cargo del Dr. Esteban Lopardo del Departamento Judicial Junín.

De acuerdo con lo investigado, el sospechoso se abastecía de la sustancia ilícita a través de encomiendas provenientes de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Como resultado de estas diligencias, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de calle Vicente López, donde los efectivos secuestraron:

21 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, 8 cogollos de marihuana, un teléfono celular, 24.000 pesos en efectivo, y un sobre de papel madera.

Ante el resultado positivo del procedimiento, el morador fue aprehendido en el marco de una causa caratulada “Infracción a la Ley 23.737 – Fines de Comercialización”.

Tras ser notificado formalmente, el acusado será trasladado a primera audiencia en sede del Ministerio Público Fiscal.