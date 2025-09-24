Unión de Educadores de General Arenales convoca a Asamblea Extraordinaria



La entidad gremial citó a sus afiliados para el próximo 29 de septiembre con el objetivo de conformar la Junta Electoral

La Comisión Directiva de la Unión de Educadores de General Arenales anunció oficialmente la convocatoria a Asamblea Extraordinaria que se realizará el 02 de octubre de 2025 a las 17:00 horas en la sede institucional ubicada en Guido Spano 306.

Orden del día

La asamblea tiene como principales objetivos:

• Elección de tres afiliados para conformar la Junta Electoral, quienes no podrán ser miembros de la Comisión Directiva actual

• Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto a la Secretaria General y la Secretaria Administrativa

Requisitos de participación

Según establece el artículo 51° del Estatuto de la entidad, la Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los afiliados cotizantes. En caso de no alcanzarse este quórum inicial, transcurrida una hora, la asamblea se realizará con el número de socios presentes.

Autoridades convocantes

La convocatoria lleva las firmas de las principales autoridades de la organización:

• Bettina Willson – Secretaria General

• Geraldine Riveros – Secretaria Administrativa

• María Alicia Balmaceda – Secretaria Gremial

La Unión de Educadores de General Arenales, que cuenta con Personería Gremial 1311/72, se encuentra adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y representa los intereses del sector educativo en el distrito.

Los afiliados interesados en participar pueden comunicarse al teléfono (02353) 460656 para mayor información sobre la asamblea extraordinaria.