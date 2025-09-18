DIVISIONES INFERIORES – El Torneo Clausura se pone en marcha

El próximo sábado, si el clima lo permite, la Liga Deportiva de General Arenales dará inicio a la segunda parte de la temporada de Divisiones Inferiores con la primera fecha del Torneo Clausura. Los jóvenes talentos se preparan para disputar una nueva fase en busca del campeonato, y la expectativa crece en cada uno de los clubes participantes.
Programación
El fixture ya está definido, y el camino de los equipos hasta el final del torneo promete ser apasionante. La primera fecha tendrá cruces atractivos:
• Singlar vs. Colonial
• Belgrano vs. Huracán
• Doce vs. Arenales
• Libre: Social
A continuación, el cronograma completo para las siete fechas del certamen:
• 2ª Fecha: Arenales vs. Social, Huracán vs. Doce, Colonial vs. Belgrano. Libre: Singlar.
• 3ª Fecha: Social vs. Huracán, Doce vs. Colonial, Belgrano vs. Singlar. Libre: Arenales
• 4ª Fecha: Huracán vs. Arenales, Colonial vs. Social, Singlar vs. Doce. Libre: Belgrano.
• 5ª Fecha: Arenales vs. Colonial, Social vs. Singlar, Doce vs. Belgrano. Libre: Huracán
• 6ª Fecha: Huracán vs. Colonial, Singlar vs. Arenales, Belgrano vs. Social. Libre: Doce.
• 7ª Fecha: Huracán vs. Singlar, Arenales vs. Belgrano, Social vs. Doce. Libre: Colonial