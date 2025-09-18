back to top
    DIVISIONES INFERIORES – Cambios en los arcos de Novena y Octava

    Con vistas al comienzo del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores y tras un reciente acuerdo entre directivos y entrenadores, se resolvieron cambios significativos para las categorías Novena y Octava, que entrarán en vigencia a partir de este torneo. Se modificaron las medidas de los arcos para adecuarlas al desarrollo de los chicos.

    • Para la Octava División, se bajará la altura del arco, que ahora tendrá 2 metros de alto por un ancho de 7 metros.

    • Para la Novena División, se implementarán arcos más pequeños, con medidas de 4,5 metros de ancho por 2 metros de alto.

