Nachito López logra una actuación descollante en la doble fecha de 9 de Julio

Ignacio «Nachito» López, el talentoso piloto de Ascensión, tuvo una destacada participación en la doble fecha del Campeonato Argentino de Karting del Centro en la ciudad de 9 de Julio. El fin de semana fue sumamente positivo, ya que consiguió una victoria y un segundo puesto, consolidándose como uno de los principales protagonistas de la competencia a nivel nacional.

El sábado, en la Fecha 6, Nachito partió desde el segundo lugar. A pesar de una brillante actuación que lo llevó a cruzar la meta en la primera posición, una penalización de 5 segundos por adelantarse en la largada lo relegó al segundo puesto, aunque no menos relevante en virtud de los buenos puntos cosechados.

Al día siguiente, en la Fecha 7, el joven piloto demostró una vez más su habilidad y determinación. Tras arrancar nuevamente en la segunda posición, se enfrascó en una intensa y emocionante batalla por el liderazgo. En una maniobra magistral, logró superar al puntero en la penúltima curva, sellando así una espectacular victoria.

Este excelente desempeño no solo le suma puntos valiosos, sino que también lo posiciona de manera inmejorable en la lucha por el campeonato, demostrando que Nachito López es un piloto a seguir de cerca en el panorama del karting nacional.