Una nueva inversión para los caminos rurales: llegó la New Holland 170 HP

El Gobierno Municipal de General Arenales incorporó una nueva máquina para fortalecer el mantenimiento de la red vial del distrito. Se trata de un equipo New Holland de 170 HP, adquirido mediante leasing por un monto de USD 284.900, que se suma a la flota existente y eleva a cinco el total de maquinarias destinadas a los caminos rurales. Esta inversión fue posible gracias a la estabilidad financiera del Municipio y al compromiso de seguir mejorando la infraestructura que impacta en la vida diaria de los vecinos.

La gestión que hizo posible esta compra contó con el trabajo de Javier Capaldi, encargado de la Red Vial, el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda a cargo del licenciado Darío Perchante, y la decisión política de la intendenta Erika Revilla, que continúa impulsando políticas públicas orientadas a generar cambios reales en la calidad de vida de la comunidad.

El nuevo equipo cuenta con un motor diésel FPT de 6 cilindros y potencia máxima de 171 HP, tracción 4×4 y cabina Horizon, pensada para brindar comodidad y seguridad al operador. Sus características técnicas lo convierten en una herramienta fundamental para tareas como nivelar y compactar caminos tras lluvias, mantener cunetas y desagües, y transportar materiales que refuercen la base de los caminos rurales. Todo esto permitirá realizar trabajos más duraderos y eficientes, evitando reparaciones frecuentes y optimizando los recursos municipales.

La incorporación de esta máquina no sólo fortalece el mantenimiento vial, sino que también genera un impacto positivo en la producción agropecuaria, facilitando el acceso de los productores para el transporte de cosechas. También beneficia a la educación, al garantizar que los estudiantes puedan llegar de manera segura a sus escuelas; y a la salud y los servicios, mejorando la transitabilidad de ambulancias y vehículos que se desplazan a diario por el distrito. En definitiva, significa mejor calidad de vida para los vecinos, con menos polvo, menos barro y mejores conexiones entre las localidades.

Con esta inversión, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo rural y la conectividad del distrito. Porque los caminos rurales no son sólo tierra y piedras: son vínculo, esfuerzo y futuro. Invertir en conectividad rural es invertir en todos. Hoy son cinco máquinas al servicio de Arenales, un compromiso que sigue en movimiento.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/una-nueva-inversion-para-los-caminos-rurales-llego-la-new-holland-170-hp/