A 7 años de la inauguración de la Ruta Ascensión – Ferré

Este 15 de septiembre de 2025 se cumplen siete años de uno de los acontecimientos más trascendentes en la historia reciente del distrito de General Arenales: la inauguración oficial de la Ruta Ascensión – Ferré, una obra largamente esperada por los vecinos y que hoy sigue siendo símbolo de progreso, unión comunitaria y desarrollo.

El 15 de septiembre de 2018, en un acto que quedará guardado para siempre en la memoria colectiva, se concretó el corte de cinta con la presencia del entonces Secretario General de la Provincia, Fabián Perechodnik, la Senadora Provincial Ana Laura Geloso, legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales, instituciones y una gran cantidad de vecinos que celebraron la concreción de este sueño compartido.

La ceremonia tuvo lugar en el predio del ferrocarril de Ferré, acondicionado especialmente por el delegado y empleados municipales. Allí, el sacerdote local realizó la bendición de la obra, y luego los festejos continuaron con un multitudinario almuerzo en el Prado Español de Ascensión, junto a artistas locales, a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Ascensión y Ferré.

Las palabras de la Intendenta Erica Revilla

En aquella jornada, la Intendenta Municipal, Dra. Erica Revilla, compartió un mensaje cargado de emoción y compromiso, subrayando la importancia de la unión de toda la comunidad para lograr este avance histórico:

“Esta ruta es fruto del esfuerzo colectivo, de un gran equipo que le puso corazón. Ahora comienza una nueva historia. Antes había abandono y corrupción, hoy transitamos la etapa de la responsabilidad”.

Revilla también agradeció a quienes hicieron posible la obra, como Nelson Maggi y Luis Giménez, destacando que junto con la ruta se concretaron otras mejoras fundamentales: la Ruta 50, el acceso a Ferré, la Avenida Neuquén y un canal aliviador para evitar inundaciones en el barrio.

Una obra que transformó la vida cotidiana

La inauguración de la Ruta Ascensión – Ferré significó mucho más que la apertura de un camino: unió comunidades, facilitó la comunicación y el transporte, potenció la economía local y reforzó la seguridad vial. Hoy, siete años después, los vecinos recuerdan aquel día como un punto de inflexión en la historia del distrito, donde la esperanza y la emoción se tradujeron en realidad.

La fecha del 15 de septiembre de 2018 seguirá siendo recordada como un día histórico: el día en que se inauguró un sueño colectivo, la ruta que une a Ascensión y Ferré, y que sigue marcando el presente y futuro de toda la comunidad.