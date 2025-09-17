Alejandro Maspoli, dueño de una gran victoria en Colón

El automovilismo bonaerense vibró este pasado fin de semana en el autódromo “Emilio Reybet” de Colón, donde el TC 4000 Bonaerense vivió su séptima fecha. Y la gran figura de la jornada fue Alejandro Maspoli, el piloto oriundo de General Arenales que se adueñó del escalón más alto del podio en una actuación memorable.

Desde el inicio, los representantes de General Arenales mostraron su potencial. En la clasificación, Marcelo Ayala se destacó con un tercer mejor tiempo, mientras que Maspoli y Pablo Arata se ubicaron en el quinto y sexto lugar, respectivamente, sentando las bases para lo que sería una carrera llena de emoción.

La Serie Única fue dominada por el experimentado Facundo Peluzza, pero Maspoli ya daba señales de su gran momento al cruzar la meta en un sólido segundo puesto. Por su parte, Arata y Ayala enfrentaron mayores desafíos, terminando en el octavo y decimoprimer lugar.

La gran final fue un verdadero espectáculo. Con una conducción excepcional, Alejandro Maspoli logró una merecida victoria que lo confirma como uno de los protagonistas de la categoría. Federico Bianco se ubicó en el segundo lugar, pero la sorpresa la dio Pablo Arata, quien tras una remontada notable, completó el podio en el tercer puesto, demostrando el gran nivel de los pilotos de General Arenales. La suerte no acompañó a Marcelo Ayala, quien no encontró el ritmo y se retrasó en la competencia.

La victoria de Maspoli y el podio de Arata sellan un fin de semana soñado para el automovilismo de General Arenales, que celebra el gran desempeño de sus representantes en una categoría tan competitiva.