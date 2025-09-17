Emoción y deporte en la Corre-Camina del ISGA 2025

Con una gran participación de atletas, familias y vecinos, se desarrolló en General Arenales la Corre-Camina del ISGA 2025, un evento que volvió a consolidarse como un clásico en el calendario deportivo y comunitario. La competencia, organizada por la Escuela ISGA junto al Centro de Estudiantes y auspiciada por el Gobierno Municipal de General Arenales, reunió a corredores de todas las edades en un recorrido de 8 kilómetros que combinó exigencia, camaradería y espíritu participativo.

Los protagonistas de la jornada

En la categoría masculina, el gran ganador fue José Frank, quien completó los 8K con un tiempo de 31 minutos y 52 segundos, imponiéndose con solvencia y marcando un ritmo de 3:51 minutos por kilómetro. Lo acompañaron en el podio Gastón Lamelza (32:52) y Alberto Lucero (33:17) ￼.

Entre las damas, la victoria quedó en manos de Ivana Cuchetti, quien cruzó la meta con un registro de 43:23, seguida por Alicia Rodríguez (44:38) y Antonella Gurlulich (46:30) ￼.

También tuvo lugar la categoría Varones Especial, donde Diego Muñoz se destacó al completar el recorrido en 55:15, mostrando que el espíritu de superación es parte esencial de este tipo de competencias ￼.

Una fiesta de la comunidad

La Corre-Camina no solo fue un desafío deportivo, sino también una verdadera fiesta comunitaria. Además de los competidores que buscaron sus mejores marcas, muchos ex alumnos, estudiantes actuales y vecinos de todas las edades se sumaron caminando, en un gesto de acompañamiento y participación colectiva que le dio al evento un clima único de encuentro y celebración.

Desde la organización, el ISGA y el Centro de Estudiantes destacaron el apoyo del municipio, tanto en la logística como en el respaldo institucional, lo que permitió garantizar la seguridad, la hidratación y la premiación de los participantes.

“El deporte nos une, pero sobre todo este tipo de actividades nos permiten encontrarnos como comunidad, compartir y demostrar que Arenales tiene un enorme capital humano”, remarcaron los organizadores.

Resultados destacados

• Masculino general: 1º José Frank (31:52), 2º Gastón Lamelza (32:52), 3º Alberto Lucero (33:17).

• Femenino general: 1º Ivana Cuchetti (43:23), 2º Alicia Rodríguez (44:38), 3º Antonella Gurlulich (46:30).

• Varones especial: 1º Diego Muñoz (55:15).