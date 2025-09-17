Emilia Stay traslada su talento a Mar del Plata

La destacada nadadora Emilia Stay, oriunda de Ferré, ha logrado un hito importante en su carrera deportiva al clasificar para la final provincial de los Torneos Bonaerenses 2025, que se celebrará en Mar del Plata. Emilia representará al distrito de General Arenales en la disciplina de natación.

Conocida por sus notables habilidades acuáticas, Emilia Stay ha cosechado excelentes resultados en diversas competencias a nivel nacional. Ahora, se prepara para su próximo gran desafío: competir en la final provincial en la categoría de 100 metros pecho categoría sub 14, tras haber ganado la etapa regional en Pehuajó, donde superó su propio record, bajando el registro en 8 segundos, con un tiempo de 1m, 38 s.

Para este importante evento, la joven deportista cuenta con el apoyo de Julia Gutiérrez, su entrenador del Club Junín, Gabriel Capporaletti y del Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Deportes, encabezada por Nelson Bello.

La participación de Emilia Stay en la final de los Torneos Bonaerenses destaca el compromiso y el talento de los jóvenes atletas de la región, que con esfuerzo y dedicación alcanzan logros a nivel provincial.