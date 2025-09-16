AUTOMOVILISMO – Dario Pagliari volvió a las pistas con un podio en Bigand

El piloto de Ascensión, Darío Pagliari, demostró que su talento en el deporte motor sigue más vigente que nunca. Este fin de semana, regresó a la competición con un podio, logrando el tercer puesto en la carrera de TC 4000 Santafesino disputada en la ciudad de Bigand.

A bordo de su propio Ford Falcon, Dario Pagliari enfrentó este nuevo desafío en el automovilismo y consiguió un resultado brillante. Este tercer lugar no solo confirma sus grandes habilidades como piloto, sino que también posiciona el nombre de su pueblo, Ascensión, en un lugar destacado dentro del ámbito regional. Su desempeño en la pista fue una clara muestra de su experiencia y su capacidad para competir al más alto nivel.

La actuación de Dario Pagliari generó un gran entusiasmo entre sus seguidores y la comunidad de Ascensión, quienes celebran su retorno y su excelente resultado.