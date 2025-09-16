DIVISIONES INFERIORES – Social es el campeón del femenino juvenil

El equipo femenino juvenil del Club Social se coronó campeón del Torneo Oficial de Divisiones Inferiores en una emocionante final contra Singlar, tras una destacada campaña a lo largo de todo el campeonato.

Las dirigidas por Johanna Abraham lograron imponerse en el duelo decisivo, que se jugó a dos partidos. En la ida, disputada en la cancha de Belgrano, Social se llevó la victoria por 1 a 0 gracias a un gol clave de Lucrecia Pulega. La revancha, celebrada en el estadio de Singlar, terminó en un reñido empate sin goles. Este resultado fue suficiente para que Social, con la ventaja global, se alzara con el título.

Ambos encuentros se caracterizaron por la intensidad y la paridad, con una disputa constante por cada metro del campo. Los dos equipos generaron varias situaciones de peligro, en un choque dramático que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

La igualdad final desató la euforia en el bando verdinegro. La mínima diferencia fue suficiente para que Social festejara la merecida consagración.

Es fundamental destacar el mérito del equipo de Singlar, que llegó a la final y se consagró como subcampeón. Su brillante campaña y la paridad demostrada en la final frente a Social subrayan el gran nivel de ambas escuadras. A pesar de la derrota, el desempeño de Singlar en el torneo es digno de reconocimiento.