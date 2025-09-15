El HCD de General Arenales debatió sobre cannabis medicinal, ampliación del cementerio y obras de infraestructura

El pasado 12 de agosto de 2025, el Honorable Concejo Deliberante de General Arenales llevó adelante una nueva sesión ordinaria, desarrollada en el Salón Azul del Palacio Municipal bajo la presidencia del concejal Raúl Rinaldi.

En primer lugar, se dio tratamiento a la Banca del Pueblo, que fue otorgada a la Cooperativa ANAHATA. Sus representantes presentaron un proyecto de ordenanza sobre Acceso Seguro e Informado al Cannabis Terapéutico y/o Paliativo del Dolor y sus Derivados. Durante la exposición, se destacó la importancia de generar políticas locales que acompañen a pacientes, familias y profesionales de la salud, al mismo tiempo que se fomente la producción y el desarrollo industrial del cannabis y del cáñamo.

El tema, tras su presentación, fue remitido por unanimidad a Concejo en Comisión para ser analizado por todas las comisiones del cuerpo.

Posteriormente, el Concejo avanzó con el siguiente orden del día:

✅ Aprobación del acta de la sesión anterior.

✅ Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal , solicitando autorización para avanzar con los trámites de aceptación de una donación de parcela en la localidad de Ascensión destinada a la ampliación del cementerio . El proyecto fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad con fuerza de resolución.

✅ Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando autorización para avanzar con los trámites de aceptación de una donación de parcela en la localidad de Ascensión destinada a la ampliación del cementerio. El proyecto fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad con fuerza de resolución.

✅ Proyecto de Resolución del Bloque Unión por la Patria, solicitando obras de entubamiento en la calle A. Brown de Arribeños. La iniciativa fue aprobada sobre tablas y por unanimidad.

✅ Proyecto de Resolución del mismo bloque, para la construcción de cordón cuneta en el Plan Federal de Arribeños, también aprobado por unanimidad.

✅ Nota del Banco Credicoop de Arribeños, solicitando se declare de interés municipal el primer sábado de julio de cada año como Día Nacional del Cooperativismo. La propuesta fue acompañada por unanimidad.

✅ Pedido de Informe del Bloque Unión por la Patria, referido a las tarjetas PAM, aprobado por unanimidad para ser elevado al Departamento Ejecutivo.

La sesión finalizó a las 22:59 horas, luego de dar tratamiento a todos los puntos del orden del día.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/el-hcd-de-general-arenales-debatio-sobre-cannabis-medicinal-ampliacion-del-cementerio-y-obras-de-infraestructura/