Social logra su primera victoria con el estreno goleador de Matias Barry

En un encuentro lleno de adrenalina y con la mira puesta en revertir el amargo debut, el equipo de Social se alzó con su primera victoria en el Interligas Arenales-Colón. En la tercera fecha del torneo, el verdinegro superó a Belgrano con un marcador de 1 a 0, gracias al estreno goleador de Matías Barry.

El partido arrancó con una intensidad que se mantuvo a lo largo de los 90 minutos. Desde el pitazo inicial, el conjunto ascensionense tomó las riendas del encuentro, mostrando una clara superioridad en el manejo del balón y los tiempos. Sin embargo, Belgrano no se quedó atrás, generando peligro con un par de llegadas que mantuvieron en vilo a la defensa local.

El segundo tiempo trajo la ansiada apertura del marcador. Apenas a los dos minutos, una brillante proyección de Gonzalo Lamardo por la banda derecha terminó en un centro preciso que encontró a Matías Barry, quien conectando el balón, lo envió al fondo de la red, desatando el festejo de la parcialidad local.

Con la ventaja a su favor, Social no bajó la guardia. Generó más opciones de peligro y se vio favorecido por la expulsión de dos jugadores de Belgrano, Facundo Ugrotte y Maximiliano Ramiro, que dejaron al equipo visitante con 9 hombres en el campo. A pesar de la desventaja numérica, Belgrano mostró coraje y no se rindió, logrando inquietar en un par de ocasiones al arquero local, Emilio Geloso.

La victoria es un soplo de aire fresco para Social, que se sostiene en el buen trabajo colectivo y en el brillo individual de sus jugadores. Matías Barry, la gran figura del partido, no solo fue clave en el ataque, sino que con su primer gol con la camiseta verdinegra ha encendido la ilusión de los hinchas y de todo el equipo.

Social 1 – Belgrano 0

Arbitro: Alexis Pérez. Líneas: Santiago Alvarez – Jonatan Moreno

Social: Emilio Geloso, Yamil Garnier (Sebastián Villegas), Alejo Montero, Ayrton Bernardi, Pablo Aranda (Thomas Carocio), Luciano Gómez, Santiago Alvarez (Guillermo González), Agustín Gómez (Rodrigo Gómez), Matias Barry, Jonás Bernardi (Daniel Cofreses) y Gonzalo Lamardo. DT: Guillermo Beraza. Sup: Iván Ipiña y Mateo Koch.

Belgrano: Alexander Ponce, Daniel Benitez, Gaston Colman, José Barrera, Maximiliano Ramiro, Facundo Ugrotte, Kevin Alegre, Jonatan Benzi, Felipe Ruiz Tozzi, Gonzalo Quintana y Alex Gimenez (Emanuel Baigorria). DT: Pablo Ottoboni. Sup: Valentin Ferro, Gonzalo Colman, Valentin Acuña, Luca Finocchi y Erik Aranda.

Gol; ST 2’ Matias Barry (S)

Expulsado: Facundo Ugrotte y Maximilano Ramiro (B)