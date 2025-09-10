José Bazán Hace Historia en el Puente Rosario – Victoria

El atletismo de la región vuelve a destacarse gracias a la sobresaliente actuación de José Alberto Bazán, el atleta de Ascensión que se alzó una vez más con un triunfo en la tradicional Maratón del Puente Rosario-Victoria. Su victoria no solo enriquece su ya impresionante trayectoria, sino que lo consolida como una verdadera leyenda del deporte local.

En la 15ª edición de la maratón, que congregó a unos 4.000 corredores de todo el país, José Bazán fue el mas rápido de la categoría de 50-54 años con una exhibición de habilidad y resistencia. Con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 43 segundos, completó los 21 kilómetros de recorrido que unen las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El icónico puente, transformado en una pasarela de atletas, fue el escenario perfecto para su victoria, culminando la carrera en las inmediaciones del Monumento a la Bandera.

Pero Bazán no fue el único talento local presente. La atleta Alicia Rodríguez también dejó una gran impresión, completando el desafiante recorrido con un excelente desempeño que subraya el notable nivel del atletismo de la zona.

La Maratón del Puente Rosario-Victoria se afianza año tras año como un evento clave en el calendario deportivo nacional, y actuaciones como la de José Bazán demuestran por qué es un punto de encuentro para los mejores atletas del país. Su triunfo es una fuente de inspiración y un recordatorio del poder del deporte para superar límites.