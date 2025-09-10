Duro traspié de Belgrano en Colón

Belgrano de General Arenales sufrió un duro traspié en el Torneo Integrado Colón – General Arenales «Federico ‘Totono’ Delgado». En la noche del lunes, el equipo cayó 3 a 0 ante El Fortín en Colón, en un partido correspondiente a la fecha 2.

El encuentro, que cambió de localía debido a la falta de iluminación en la cancha de Belgrano, vio a un Belgrano superado de principio a fin por el equipo de Gustavo Howlin. Ambos clubes venían de empatar en su debut y buscaban su primera victoria en el torneo.

El primer golpe llegó temprano. Apenas a los 15 minutos, Francisco Buccolini abrió el marcador para El Fortín con un potente zurdazo desde el área. Esta ventaja temprana tranquilizó a los locales y les permitió dominar el desarrollo del juego.

En el segundo tiempo, Belgrano intentó reaccionar, pero la noche se complicó aún más a los 15 minutos, cuando una desafortunada acción del arquero Ponce le dejó el balón servido a Ciro Núñez. El joven delantero, con su olfato goleador, no perdonó y marcó el 2 a 0.

La noche de Núñez no terminó ahí. A los 29 minutos del complemento, la joven promesa de El Fortín selló la goleada con una definición exquisita: una «vaselina» sobre el arquero Ponce que decretó el 3 a 0 final.

Con esta contundente victoria, El Fortín suma cuatro puntos en dos partidos y se consolida como uno de los protagonistas de la Zona 3. Por su parte, Belgrano deberá reponerse de este duro golpe para no perderle pisada a los de arriba.