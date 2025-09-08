EDICTO JUDICIAL – «Fuhr Horacio Esteban s/Sucesión Ab-Intestato» (Expte. JU-7795/2025)

POR 1 DÍA – El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 3, interinamente, a cargo de la Dra. Ragazzini Daniela Karina, Secretaría Única a cargo del Dr. Luis Agustín Daghero del Departamento Judicial de Junín, con asiento en la calle Álvarez Rodríguez 81, partido de Junín, Departamento de Junín de la Provincia de Buenos Aires, en los autos caratulados: «Fuhr Horacio Esteban s/Sucesión Ab-Intestato» (Expte. JU-7795/2025) que tramitan por ante el citado Juzgado, cita y emplaza por 30 días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el Sr. FUHR HORARIO ESTEBAN. En Junín, 2025