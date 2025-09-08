Renovación del techo de la capilla de La Angelita: una obra con valor comunitario



En los últimos días comenzaron en La Angelita los trabajos de renovación del techo de la histórica capilla, una intervención que busca preservar este espacio emblemático para la vida social y religiosa de la localidad.



La obra está a cargo del equipo liderado por Juan Manuel Cheddad, vecino de la zona ligado a distintos proyectos de construcción, quien expresó a través de sus redes sociales la satisfacción de regresar a su pueblo natal con un proyecto de gran valor simbólico para los vecinos.

“Poder volver a mi pueblo natal con una obra que mejora y preserva este lugar tan importante nos llena de orgullo”, manifestó Cheddad, agradeciendo además la confianza de la familia Okecki en la tarea asumida.

El proyecto forma parte de una serie de trabajos que Cheddad viene desarrollando en distintas localidades del distrito. Entre ellos se destaca la remodelación de la plaza principal de Ferré, que significó una renovación integral del espacio público.

“La capilla de La Angelita no sólo es un edificio religioso, sino también un lugar de encuentro y memoria colectiva. Cada obra es una oportunidad de seguir construyendo futuro, cuidando nuestras raíces y nuestros valores”, agregó.

Con estas intervenciones, Cheddad continúa aportando al mejoramiento de espacios significativos y al fortalecimiento de la identidad comunitaria.