DECISION 2025 – Somos se impone en las elecciones legislativas de General Arenales

La victoria del oficialismo en el distrito se destaca en un contexto provincial adverso, consolidando a Erica Revilla como la figura política dominante y a Somos Gral. Arenales como la fuerza más votada.

En un escenario de resultados mixtos para su espacio político a nivel provincial, el oficialismo de General Arenales, liderado por la intendenta Érica Revilla, consiguió una importante victoria en las elecciones legislativas del pasado domingo. El espacio Somos se impuso con un fuerte respaldo en las urnas, destacándose especialmente en la localidad de Ascensión, donde logró supremacía en todas las mesas de votación.

El triunfo del oficialismo cobra una relevancia particular, dado que General Arenales se posiciona como uno de los pocos distritos de la Cuarta Sección Electoral donde la fuerza oficialista local, Somos Buenos Aires, logró prevalecer. Este resultado contrasta con la tendencia general de la región, donde la mayoría de los municipios vieron a Fuerza Patria como la fuerza ganadora.

Tras una campaña intensa, la victoria le permitirá al oficialismo sumar dos nuevos concejales al cuerpo deliberativo. María Elisa Gilardoni y Joaquín Romero serán los nuevos representantes de Somos, mientras que Sofía Ullúa se incorporará como consejera escolar.

Medina se afirma como líder de la oposición

El panorama político del distrito se reconfigura, dado que el exintendente José María Medina se consolida como la figura más relevante de la oposición. Sostenido por un importante caudal de votos en la cabecera del distrito, Medina, junto a Amira Carrasco, asegura su lugar en el Concejo Deliberante, capitalizando el impulso de Fuerza Patria en el plano provincial. En tanto que Fernando Galetto, de la localidad de Ferré, se suma al Consejo Escolar.

La Libertad Avanza llega al legislativo

Por su parte, La Libertad Avanza marca un hito histórico. La fuerza política, que hasta ahora no tenía representación, logró obtener dos bancas en el Concejo Deliberante, que serán ocupadas por Pablo Galdeano y Fabiana Segura a partir del 10 de diciembre. Su llegada al órgano legislativo local representa una nueva configuración de fuerzas políticas en el distrito.

Concejo Deliberante

Con estos resultados, la nueva composición del Concejo Deliberante de General Arenales quedará conformada de la siguiente manera: