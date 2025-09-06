General Arenales conmemoró su 136º aniversario con un acto protocolar

En una jornada de profundo significado para la comunidad, el Partido de General Arenales celebró hoy su 136º aniversario con un sencillo pero emotivo acto protocolar. La ceremonia, que tuvo lugar en un ambiente de respeto y gratitud, reunió a autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos.

La Intendente Erica Revilla encabezó el acto, acompañada por su equipo de funcionarios, concejales y consejeros escolares. También participaron alumnos y directivos de diversas instituciones educativas y representantes de entidades clave de la comunidad, reafirmando el lazo que une a los distintos sectores del partido.

El acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, un momento de unión y reafirmación de la identidad nacional. A continuación, la Intendente Revilla dirigió unas palabras alusivas a la fecha, destacando no solo el pasado y el presente del distrito, sino también el potencial de sus localidades. En su discurso, enfatizó el compromiso de su gestión de seguir impulsando el desarrollo y el crecimiento para el bienestar de todos los arenalenses.

Para finalizar el evento, se realizó una ofrenda floral al pie del monumento al General Juan Antonio Álvarez de Arenales. Este gesto simbólico, realizado junto a los delegados municipales de todas las localidades del partido, rindió homenaje a la figura que da nombre al distrito, cerrando así la parte protocolar de la conmemoración.

La celebración de este 136º aniversario continuará con los festejos centrales, que se llevarán a cabo los días 20 y 21 de septiembre. La programación incluirá una variada agenda de actividades para toda la familia: espectáculos artísticos, una feria de artesanos, un patio gastronómico y muchas otras atracciones diseñadas para el disfrute de la comunidad.