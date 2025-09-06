POLITICA – Arenales se prepara para una jornada electoral decisiva

Cinco listas se disputan la renovación del Concejo y el Consejo Escolar

Con la cuenta regresiva en marcha, el próximo domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de General Arenales se encontrarán ante una cita crucial con las urnas para definir la conformación de su futuro legislativo y educativo. Un total de cinco listas, oficializadas por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, competirán por la renovación de cargos clave, en un escenario político que promete una puja intensa por cada voto.

La jornada cívica, que movilizará a 15.481 electores habilitados en 49 mesas, pondrá en juego la renovación de 6 Concejales Titulares, 4 Concejales Suplentes, 2 Consejeros Escolares Titulares y 2 Consejeros Escolares Suplentes.

La diversidad de las propuestas en la grilla electoral refleja un abanico ideológico que va desde las alianzas tradicionales hasta las nuevas fuerzas emergentes.

La campaña electoral en el distrito se ha caracterizado por la búsqueda de cercanía con los vecinos y la presentación de propuestas que abordan las problemáticas locales.

La renovación del Concejo Deliberante es de particular interés, ya que su nueva composición podría reconfigurar el equilibrio de fuerzas políticas y el debate en torno a las políticas públicas del municipio.

El electorado de Arenales tiene ahora la palabra. El veredicto de las urnas no solo definirá los nombres de los nuevos representantes, sino también el rumbo que tomará la agenda política del distrito en los próximos años. La expectativa es alta y el resultado, incierto.

LOS CANDIDATOS

1- Partido Político: Alianza Somos Buenos Aires

Concejales Titulares

1 Gilardoni María Elisa

2 Romero Joaquín

3 Cubero Gari, Florencia

4 Lencina Ezequiel

5 Migliavacca Norali

6 Mohamad Nazareno Sebastián

Concejal Suplente

1 Pessina Natalín Mariel

2 Rossi Daniel Alejandro

3 De La Torre, Florencia

4 García Mauricio Esteban

Consejero Escolar Titular

1 Ullua Sofía Daniela

2 Hugnu Guido

Consejero Escolar Suplente

1 Alieni Yanina Vanesa Luján

2 Cacarozzo Emmanuel Antonio

2- Partido Político: Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

Concejales Titulares

1 Linares Miguel Ángel

2 Danloy Paula Andrea

3 Ceballos Lautaro Leonel

4 Coronel Barbagelata, Gisel Alejandra

5 Carballo Aurelio Tomás

6 Cabrera Gabriela Soledad

Concejales Suplentes

1 Laserna Jonatan Yoel

2 Romero Norma Graciela

3 Gutiérrez Albert, Facundo Martín

4 Romero Celia Alejandra

Consejero Escolar Titular

1 Bozzano María Belén

2 César Alex Alberto

Consejero Escolar Suplente

1 Jatip Valentina Alexandra

2 Díaz Oviedo, Alexander Adriel

3- Partido Político: Alianza La Libertad Avanza

Concejales Titulares

1 Galdeano Pablo Santiago

2 Segura Fabiana Soledad

3 Zanassi Uberti, Juan Antonio

4 Cuitiño Débora Ester

5 Focareta Fernando Raúl

6 Bustos Hilda Mabel Soledad

Concejal Suplente

1 Valdéz José Luis

2 Del Prado, Laura Analía

3 Calzolari Facundo

4 Galperin María Lucía

Consejero Escolar Titular

1 Valdemoros Rosalía Fernanda

2 Rivero Manuel

Consejero Escolar Suplente

1 Nicola María Griselda

2 Serrano Santiago

4- Partido Político: Alianza Fuerza Patria

Concejales Titulares

1 Medina José María

2 Carrasco Amira Belén

3 Hernández Norberto Emmanuel

4 Gattone Candela Rita

5 Rojas Roberto Carlos

6 Antonietta Victoria

Concejal Suplente

1 Ortiz Marcelo Rubén

2 Antonietta María Eugenia

3 Lorber Pablo Carlos

4 Segovia Angélica Concepción

Consejero Escolar Titular

1 Galetto Fernando José

2 Cortines Magalí Antonella

Consejero Escolar Suplente

1 Rainero Braian Renzo

2 Alfonso Ana Lucía

5- Partido Político: Acción Ciudadana 2 De Abril General Arenales

Concejales Titulares

1 Geloso Ana Laura

2 Coppetti Silvio Argentino Miguel

3 Santucho Mori, María Dolores Soledad

4 Ottoboni Pablo Gastón

5 Danloy María Fernanda

6 Abraham Alexis

Concejal Suplente

1 Fernández Candela

2 Sosa Carlos Darío

3 González Valeria

4 Baldor Javier Agustín

Consejero Escolar Titular

1 Becchi Micaela

2 Catalano Di Marco, Santino

Consejero Escolar Suplente

1 Gómez Martina Micaela

2 Pérez Tiago Román