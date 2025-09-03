LAMENTABLE NOTICIA – Tristeza absoluta en el fútbol: falleció “Caica” Cánepa

El fútbol de la región está de luto. Este martes se conoció la dolorosa noticia del fallecimiento de Alberto “Caica” Cánepa, a la edad de 70 años. Fue un reconocido entrenador colonense que dejó una huella imborrable en cada club donde trabajó.

Con una vasta trayectoria en el deporte zonal, Caica supo ganarse el respeto y el cariño de jugadores, dirigentes e hinchas. Sus primeros grandes logros llegaron al frente de Sportivo Barracas, donde construyó campañas memorables. Más tarde, su camino lo llevó a la Liga de Arenales, donde dirigió a Arenales Fútbol Club y, más recientemente, a Colonial de Ferré, equipo al que condujo a la obtención del título en la primera parte de la temporada, coronando una carrera cargada de esfuerzo y pasión.

Más allá de los resultados deportivos, quienes lo conocieron destacan su capacidad de formador, maestro y referente, siempre comprometido con sus jugadores y con el crecimiento del fútbol local. Su estilo, basado en el respeto y la enseñanza, trascendió más allá de las canchas, convirtiéndolo en un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones.

La noticia de su partida genera una profunda tristeza en toda la familia del fútbol regional. Caica Cánepa se va dejando un legado invaluable, el recuerdo de un hombre apasionado por el deporte y la certeza de que su impronta permanecerá viva en cada equipo que supo dirigir.