ASCENSION – Al rescate del viejo ciprés

La severa tormenta del fin de semana generó serias complicaciones en la localidad de Ascensión y provocó además la caída de un viejo árbol de la plaza «Vicente López». Se trata de un ciprés de muy rara variedad que tiene mas de 50 años, dado que habría sido plantado durante la reconstrucción de la plaza a principios de la década del 70’.

Es una especie que ya casi no se reproduce y que puede tener mínimas chances de sobrevivir, pero se va a intentar volver a ponerlo de pie de recuperarlo con el asesoramiento del experto paisajista, Alberto Luján Risoli, quien se puso al frente de la tarea.

Se espera el apoyo y la colaboración de toda la comunidad para intentar que este árbol siga viviendo y como un autentico patrimonio del hermoso paseo publico de Ascensión.