Triunfo contundente de Singlar en Colón

En un partido clave para sus aspiraciones, el elenco auriazul se recuperó del traspié de la primera fecha y se impuso de manera categórica por 3 a 0 ante 9 de Julio en el estadio Plaza Mitre de la ciudad de Colón. La victoria, en el partido adelantado de la segunda fecha del certamen interligas, le da un impulso al equipo dirigido por Iván Reyes, para encarar la continuidad del certamen.

Desde el pitazo inicial, el conjunto visitante mostró una clara superioridad con desequilibrio y dinamismo en el ataque. Singlar dominó la posesión y generó las situaciones más claras del encuentro.

La ventaja no tardó en llegar. Sobre el cierre de la primera etapa, el goleador Federico Eizaguirre se encargó de abrir el marcador a los 40 minutos. Y cuando parecía que el primer tiempo terminaría con la mínima ventaja, Tomás Martín Poleri amplió el resultado en tiempo de descuento, dándole al equipo una ventaja tranquilizadora antes del descanso.

En el complemento, Singlar mantuvo su postura ofensiva, aunque el local intentó reaccionar. La situación más clara para 9 de Julio llegó a los 35 minutos con un penal que Cabral malogró, perdiendo la oportunidad de descontar y meterse nuevamente en el partido.

Sin embargo, Singlar no perdonó. A falta de cinco minutos para el final, el capitán Santiago Toscani selló el 3 a 0 definitivo, confirmando el gran rendimiento del equipo y su merecida victoria.

Este triunfo es fundamental para el conjunto de Singlar, que con este resultado se encamina de manera positiva en el certamen, demostrando que su derrota en la primera jornada fue solo un accidente.

Fotos: Gentileza Sebastian Meardi