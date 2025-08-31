FUTBOL FEMENINO – Social se impone en la final de ida de Juveniles

Social y Singlar, los eternos rivales de Ascensión, se enfrentaron en el primer round de la gran final del fútbol femenino, categoría Juveniles. El encuentro, disputado en el campo de juego de Belgrano, dejó al equipo verdinegro con una mínima ventaja de 1 a 0 de cara al partido de vuelta.

El único gol del encuentro llegó temprano. Apenas a los 5 minutos, Lucrecia Pulega, una de las jugadoras más destacadas del partido, aprovechó una oportunidad y capitalizó la situación, adelantando a Social en el marcador. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Johanna Abraham pudo conservar la ventaja, a pesar de la presión constante de Singlar.

El segundo tiempo fue un verdadero duelo de titanes. Con una dinámica intensa, ambos equipos lucharon por cada balón en cada centímetro de la cancha. A pesar de los esfuerzos, el marcador no se movió y la victoria fue para el verdinegro.

Ahora, la definición se muda al estadio de Singlar, donde se vivirá un encuentro a todo o nada. El 1-0 le da a Social una ligera ventaja, pero con la garra y el talento de Singlar, el resultado es incierto. La hinchada de ambos equipos se prepara para un partido lleno de nervios y emoción, donde se definirá al campeón de la categoría.

Formaciones:

Social: Priscila Cardozo, Natacha Andrada, Agostina Ibarra, Ana Clara Rodriguez, Lucrecia Pulega, Joscelyn Rodriguez, Jazmin Salvatierra, Milena Martinez, Zahira Comino, Erika Gimenez, Martina Ramos, Uma Miranda Andrada y Milagros Fernandez. DT: Johanna Andrada. AC: Lara Godoy y Sol Romero.

Singlar: Alma De León, Jazmin Nouzzi, Emilia Leavy, Amparo Comino, Isabel Rebollo, Violeta Baldor, Catalina Covachina, Alma Balderrein, Magalí Maciel, Delfina Bertola, Valentina Ibarra, Guadalupe Dalio y Melani Martinez. DT: Camila Martin Poleri. PF: Heber Comino. AC: Andrés Leavy.