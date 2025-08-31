Independiente de Villa Cañas logra ventaja ante el verdinegro

El estadio del Club Belgrano fue testigo del primer capítulo de la gran final del fútbol femenino, categoría infantil. Social e Independiente de Villa Cañas se midieron en un encuentro emocionante que dejó al equipo rojo con ventaja de cara a la revancha.

Desde el inicio, el partido fue un ida y vuelta constante. Sin embargo, fue el conjunto de Independiente fue más contundente frente al arco rival. Giovana Arigoni, figura destacada del partido, se encargó de anotar dos goles cruciales para el equipo de Villa Cañas. La otra conquista, que selló el 3-1 definitivo, vino de los pies de Candela Isanta.

Por su parte, Social de Ascensión fue intensamente en busca del descuento y logró convertir a través de Isabela Giménez, manteniendo viva la esperanza de cara a la vuelta. A pesar del resultado, el equipo ascensionense demostró garra y lucha, y su técnico, Juan Cruz Bellone, sabe que la historia aún no está escrita.

El 3-1 a favor de Independiente de Villa Cañas los posiciona de la mejor manera para la revancha. No obstante, en el fútbol nada está dicho y Social buscará dar el golpe en la gran definición que se disputará en la cancha de Singlar.

Formaciones:

Social: Constanza Camille, Zahira Androvetto, Ana Ríos, Zaira Benitez, Tamara Martinez, Luz Flores, Bianca Medero Urio, Juana Cheddad, Esmeralda Galiano, Isabella Gimenez, Agustina Scaletta y Sofia Gimenez.

Independiente (VC): Xiomara Oribe, Samara Morales, Renata Chavez, Sofia Fernandez, Selena Eichorn, Giovana Arigon, Melina Eighorn, Yazmin Arigoni, Franchesca Arias, Maira Brandon, Candela Isanta, Tatiana Quintero y Fiorella Buffarini.